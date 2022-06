Grávida de Taubaté? Relembre o caso da mulher que foi desmentida após 'gravidez' de 10 bebês

A história da "Grávida de Taubaté" é uma das histórias mais famosas no Brasil. Um caso muito similar ocorrido no continete africano também ficou bastante famoso por conta da criatividade da "mamãe". Desta vez, uma mulher ficou muito conhecida após anunciar que deu à luz a 10 bebês.

Por conta do suposto parto, Gosiame Thamara Sithole e o marido faturaram quase meio milhão de reais com a mentira mas, há exatamente um ano atrás, ela foi desmascarada pelas autoridades do país e encaminhada para realizar exames psicológicos. Relembre o caso.

A mulher que foi desmentida ao dizer que teve 10 filhos

Uma sul-africana chamada Gosiame Thamara Sithole ficou famosa em 2021 após afirmar que deu à luz a 10 bebês: sete meninos e três meninas. Esse seria o novo recorde mundial de crianças nascidas em uma mesma gestação. O marido dela, Teboho Tsotetsi, foi quem divulgou a história e disse em entrevista que os dois estavam muito emocionados. O casal já era pai de gêmeos, com seis anos na época, frutos da primeira gestação de Gosiame.

A história dos 10 bebês rapidamente se espalhou pelo continente e várias autoridades doaram quantias em dinheiro para a mãe e as crianças.

Na ocasião, a mulher afirmou que estava esperando oito crianças, mas, no momento do nascimento, em 7 de junho, os médicos perceberam que havia 10 crianças no útero da mulher. Um jornal da região ainda divulgou que a mãe teria denunciado o hospital por negligência médica.

Desmentindo a história

Após investigações, a história começou a gerar suspeitas. O jornal, que divulgou o nascimento dos 10 bebês e denunciou o hospital por negligência, não informava onde havia ocorrido o nascimento. Depois disso, a autoridade sul-africana que confirmou os nascimentos também disse que os bebês não haviam sido vistos e que a notícia do nascimento teria chegado por mensagem de texto.

O que deixou as autoridades ainda mais em alerta foi o fato de que Tsotetsi relatou o desaparecimento da mulher e pediu às pessoas que parassem de fazer doações. Porém, assistentes sociais conseguiram rastrear Gosiame e ela foi internada em um hospital para para análise das condições mentais.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)