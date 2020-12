Grávida de sete meses é morta por bala perdida

Um tiroteio resultou na morte de uma mulher grávida de sete meses. Uma bala “perdida” atingiu as costas da vítima, que morreu no final da tarde desta segunda-feira (28), em Porto Alegre (RS).

O tiroteio aconteceu na avenida Orfanotrófio, no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. Um dos envolvidos no episódio também foi baleado e está preso.

A Brigada Militar foi acionada após a mulher dar entrada no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, no bairro Medianeira. Ela havia sido atingida nas costas e não resistiu.

A equipe do posto conseguiu fazer o parto e salvar o bebê. A identidade da vítima não foi divulgada.

Segundo a polícia, um dos envolvidos no tiroteio foi preso ao buscar atendimento. Ele levou dois tiros, mas sobreviveu e está internado sob custódia.