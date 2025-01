Governo federal inicia obra da Infovia 02 para levar internet ao coração da Amazônia

Com investimento de R$ 268 milhões, o governo federal iniciou em 21 de janeiro as obras da Infovia 02, um projeto que levará internet de fibra óptica a 13 cidades na região amazônica, beneficiando 370 mil pessoas. Cerca de 1,1 mil km de cabos subfluviais estão sendo lançados sob as águas do rio Solimões, tornando este um dos maiores projetos de conectividade do mundo. A operação, que parte de Tefé até Benjamin Constant (AM), conta com uma embarcação equipada com estrutura completa e cerca de 100 profissionais, incluindo engenheiros e arqueólogos.

Benefícios da conectividade

O projeto conectará 85 escolas públicas, 13 hospitais e oito centros de pesquisa, além de oferecer wi-fi em praças públicas das cidades atendidas. Também permitirá que empresas de telecomunicação ofereçam pacotes de internet acessíveis, beneficiando locais como Belém do Solimões, que possui aldeias indígenas com aproximadamente 12 mil pessoas.

Infraestrutura subfluvial e impacto ambiental

A infraestrutura subfluvial será integrada às redes metropolitanas, garantindo alta velocidade de internet para serviços essenciais. O método utilizado, ao evitar cabeamento aéreo ou enterrado, reduz o impacto ambiental, preservando a floresta.

Parceria e sustentabilidade

A iniciativa faz parte do programa Norte Conectado, que prevê a implantação de 12 mil km de cabos de fibra óptica em rios amazônicos, com um total de R$ 1,3 bilhão em investimentos e 10 milhões de beneficiados. A Infovia 02 integra um acordo internacional firmado em 2023 com a Colômbia para conectar Leticia, na fronteira, ampliando a conectividade transnacional.

Avanços no programa Norte Conectado

A Infovia 02 é a quinta infovia implementada no programa Norte Conectado. Cada infovia utiliza cabos com 24 pares de fibra óptica, capazes de transmitir até 20 terabits por segundo. O projeto total contempla a criação de 28 infovias, consolidando as chamadas “estradas digitais” com investimento global de R$ 1,9 bilhão, fomentado pelo Novo PAC.

Histórico das infovias

As infovias anteriores já conectaram diversas cidades da região Norte:

A Infovia 00 conectou Macapá (AP) a municípios paraenses como Santarém e Monte Alegre.

A Infovia 01 ligou Manaus (AM) a municípios como Parintins (AM) e Juruti (PA).

A Infovia 03 uniu Belém (PA) a Macapá, com inclusão de localidades em Breves (PA).

A Infovia 04, inaugurada em 2024, conectou Boa Vista (RR) a Vila de Moura (AM), atendendo áreas isoladas.

O governo prevê 25 anos de durabilidade para os cabos submersos, garantindo acesso digital sustentável e integrado, crucial para educação, saúde e serviços públicos em localidades remotas.