Governo divulga cartilha ensinando como limpar casa após enchentes

O Brasil tem enfrentado inúmeros desastres ambientais e as enchentes estão entre as principais vilãs nesse cenário. Por isso, Agência Brasil divulgou neste sábado (18) uma cartilha ensinando a limpar a casa após uma enchente. O material pode ser baixado gratuitamente na página da Abipla na internet.

Vale ressaltar que existem duas partes de orientações: "passos para a volta para casa" e "evite vetores e pragas urbanos".Além disso, ainda integraram o trabalho a Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas (Aprag) e o Sindicato das Empresas de Controle de Vetores e Pragas (Sindprag).

De acordo ainda com orientações do material, além de exaustiva, a limpeza da casa após uma enchente pode ser perigosa. O alerta foi dado por entidades como o Conselho Federal de Química e a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional (Abipla). As orientações constituem um passo a passo que pode evitar contaminação com alimentos e acidentes com produtos de limpeza.

Por exemplo, segundo a cartilha, durante o trabalho de remoção da lama e água acumulados na casa, é preciso proteger-se com todos os meios possíveis, como máscaras, luvas e galochas. Se esses meios não estiverem disponíveis, sacos plásticos são uma alternativa para a proteção dos calçados e das mãos do contato imediato com a água e a lama possivelmente contaminadas.

Outro risco enfatizado pela cartilha é o uso de misturas caseiras de produtos de limpeza, que podem inclusive produzir gases tóxicos e possivelmente letais. A cartilha lembra que os produtos de limpeza devem ser usados de acordo com as orientações presentes nas embalagens e nunca devem ser misturados.

É válido ressaltar que, além de disponibilizar a cartilha na internet, a Abipla pretende oferecê-la a secretarias de Educação, para que cheguem até as escolas até meados de abril. A associação também tem um guia com informações básicas sobre produtos de limpeza, detalhando os cuidados necessários para usá-los. Você pode acessar a cartilha oficial clicando aqui.

