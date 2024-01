Governo anuncia incentivo financeiro para estudantes do 3º ano do ensino médio participarem do Enem

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira (16) que alunos do 3º ano do ensino médio receberão um incentivo financeiro para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A iniciativa visa a enfrentar o problema identificado, onde cerca da metade dos estudantes que concluíram o ensino médio em 2023 não participaram do Enem.

O anúncio do auxílio foi feito durante uma coletiva de imprensa que também abordou os resultados do Enem 2023, com a liberação dos resultados individuais dos participantes.

Segundo o ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionará nesta terça-feira a lei que estabelece o programa Pé-de-Meia. Esse programa busca criar uma bolsa-poupança para auxiliar estudantes de baixa renda na conclusão do ensino médio, incluindo um incentivo específico para quem realiza o Enem no 3º ano.

Santana destacou que essa medida busca estimular os estudantes ao longo dos três anos do ensino médio, proporcionando um auxílio financeiro e, no último ano, um valor adicional para a realização da prova do Enem. “Precisamos convencer e mostrar que, primeiro, não há custo nenhum para o jovem. Depois, que é a oportunidade que ele tem para acessar o ensino superior. Não há motivo de o jovem não fazer o Enem”, disse o ministro.

O ministro também mostrou preocupação com o fato de muitos estudantes inscritos não terem efetivamente realizado a prova do Enem. Dos 1,4 milhão de concluintes do ensino médio que se inscreveram, apenas 1 milhão participaram efetivamente. Santana destacou a necessidade de identificar os motivos desse fenômeno em cada rede e estado, buscando soluções em diálogo com as instituições educacionais.