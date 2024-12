Governador de Sergipe é visto em jogo de futebol após se afastar do cargo por motivo de saúde

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi visto neste sábado (30) no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina, durante a final da Copa Libertadores. O chefe do executivo havia se afastado do cargo na última terça-feira (26), por motivos de saúde, como o próprio explicou através de uma postagem em sua conta no X (antigo Twitter). Com informações do portal G1.

“Tirei uns dias para garantir que minha saúde esteja 100% após pneumonia. O governo segue sob a orientação do nosso vice Zezinho Sobral. Agradeço a compreensão e reafirmo meu compromisso de estar sempre pronto para servir nosso estado e os sergipanos", escreveu.

A atitude foi criticada e logo após a repercussão negativa, o governador se manifestou novamente nas suas redes pessoais, onde afirma estar afastado oficialmente. Ele aproveita para reforçar que está em uma viagem com a família, paga com recursos próprios. "Lamento o uso político de informações, distorcendo propositalmente o fato de estar em descanso após o período em que estive doente", diz.

O governador é torcedor do Botafogo e assistiu ao título inédito do clube em partida contra o Atlético-MG, disputada na Argentina. Após a vitória, Mitidieri publicou uma imagem comemorativa e celebrou "o tão sonhado título continental". Nas redes sociais, pessoas replicaram prints que mostram o governador no estádio. "Lançou o atestado?", ironizam os internautas.

Em nota, a assessoria do governador ressalta o posicionamento a respeito da viagem e quanto ao afastamento. “O Estado certifica que a viagem foi custeada com recursos próprios, sem qualquer utilização de verbas públicas. Em respeito à população e ao compromisso com a transparência que norteia a gestão, o Estado informa que a decisão reflete a responsabilidade de separar compromissos oficiais de atividades de caráter pessoal, assegurando a máxima ética no uso do dinheiro público”, diz um trecho do comunicado.

Mitidieri se internou dia 15 de novembro, quando foi diagnosticado. Ele ficou em tratamento hospitalar até dia 17 e foi liberado para cumprir agenda administrativa de forma remota. A assessoria também explica que o governador cumpriu recomendação médica de afastamento de atividades após uma semana de tratamento por pneumonia.