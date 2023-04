Google conclui programa inédito de apoio a veículos jornalísticos; O Liberal é um dos certificados

O Local Lab, projeto global nascido no Brasil da Google News Initiative, tem o objetivo de desenvolver organizações jornalísticas no meio digital. Em sua primeira edição, finalizada no inicio de abril, participaram 100 veículos jornalísticos e produtores de notícias, de 19 estados do país, atendidos pelo programa que distribuiu suas fases ao longo de 9 meses. Com treinamentos e assessoria individualizada os participantes foram levados a pensar de maneira diferente em duas vertentes importantes para a sustentabilidade das organizações de notícias: técnica e negócios.

"Iniciativas como o Local Lab nos mostram que é possível trabalhar em parcerias, mesmo diante de desafios significativos, para a construção de um futuro mais forte, eficiente e plural para os produtores de mídia e para a sociedade como um todo", diz o head de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo.

O Liberal tem 76 anos de jornalismo de credibilidade (Elivaldo Pamplona / O Liberal / Arquivo)

A frente técnica trabalhou diversos temas para assegurar crescimento sustentável da audiência, melhoria da experiência do usuário e ampliação das receitas por anúncios diretos e mídia programática. Já a frente de negócios teve como foco a evolução estratégica de cada veículo para um melhor posicionamento e diferenciação no mercado, além do desenvolvimento de um mindset mais estratégico para atuar num contexto de mudanças rápidas e contínuas.

“Os estudos e melhorias trabalhados no programa servem de inspiração para a indústria como um todo, na busca de reforçar a sustentabilidade no jornalismo e combater o deserto de notícias tão espalhado por aqui. Trabalhar com organizações de todas as regiões do país nos trouxe uma riqueza em entendimento do ecossistema de notícias locais que com certeza continuará gerando frutos para o mercado de mídia como um todo.”, afirma gerente de Parcerias Estratégicas de News do Google, Ricardo Fiorotto.

O programa foi dividido em três fases: estratégica (da qual participaram 100 organizações), tática e operacional (das quais participaram 40 organizações), que ajudaram as organizações a identificar melhorias e aplicar os planos de ação desenvolvidos no Local Lab. Para isso, os veículos foram direcionados para um foco específico de atenção na segunda etapa do projeto (audiência ou monetização), enquanto a frente de negócios permaneceu transversal para todos eles.

"É fundamental se manter em aprendizado e evolução constantes no mundo digital. O Local Lab trouxe oportunidades de contato, tanto de forma interna como de forma externa com os usuários e com ferramentas de audiência", pontua o editor executivo digital de OLiberal.com, Carlos Fellip.

Redação de O Liberal (Tarso Sarraf / O Liberal)

Os veículos participantes que concluíram todas as fases receberam o equivalente a pelo menos 40 horas de treinamentos, consultoria técnica e consultoria em negócios exclusivas e totalmente customizadas

“O Local Lab está permitindo que a gente rediscuta nosso papel no digital, novas possibilidades, desdobramentos etc. Existem diversos cursos, agências especializadas, mas com esse nível de especificidade em relação ao jornalismo seria difícil encontrar”, afirma Fabrícia Peixoto, da Revista Qualé de São Paulo.

Além disso, as interações entre os participantes durante os treinamentos permitiram que veículos diferentes com desafios similares pudessem se apoiar, compartilhar ideias e experiências entre si.

O impacto no ecossistema de notícia

Além de colaborar com o combate ao deserto noticioso, o GNI Local Lab ajudou as organizações jornalísticas a se tornarem mais sustentáveis no meio digital. Após as auditorias, o programa otimizou mais de 82% dos tópicos identificados como prioritários. Temas como crescimento de audiência, monetização, engajamento de audiência, entre outros, foram destaques na frente técnica do programa.

“Conseguimos unir nossos times de desenvolvimento, comercial e redação para terem um propósito comum e saberem como tomar as melhores decisões de forma conjunta. Com as implementações e melhorias que fizemos, houve um aumento em praticamente todas as métricas. Desde que iniciamos o projeto crescemos a audiência quatro vezes, passando de 1 milhão para 4 milhões de usuários únicos”, afirma o participante Jovandro Chagas da Tribuna Online de Espírito Santo.

O Portal ABC do ABC, na Grande São Paulo, e a Folha do Mate, do Rio Grande do Sul, se tornaram mais independentes em monetização por meio do projeto. Essas organizações apostaram nos conhecimentos adquiridos ao longo do Local Lab e passaram por uma migração para uma conta própria do Google Ads, obtendo assim mais controle sobre seu inventário, expandindo as possibilidades de vendas de campanhas e aumentando a velocidade de carregamento da página.

Outros veículos como Tribuna Online, de Espírito Santo, Amazônia Real, da região amazônica, BoqNews, da região de Santos e Baixada Santista, 100 Fronteiras, de Foz do Iguaçu e região, e Folha de Ponte Nova, de Minas Gerais, aceitaram a proposta de traçar o perfil de suas próprias audiências com o apoio do Google Analytics e a criação de personas e mapas de empatia, aprimorando o conhecimento sobre seu público. Isso, somado à criação de dashboards para análise de comportamento da audiência, adoção de boas práticas na redação e ajustes estruturais do portal, pode resultar não somente em conteúdos mais assertivos, como também proporcionar um melhor desempenho do site nos mecanismos de busca e elevar a experiência do usuário ao navegar nestes portais.

Os legados do GNI Local Lab

Desenvolvimento de competências nas equipes dos veículos para fazer melhorias e implementações técnicas de impacto em termos de conteúdo, discoverability e experiência do usuário (tanto para desktop quanto mobile).

Gestão mais eficaz da monetização com publicidade digital, com atenção a boas práticas e configurações que melhoram a visualização e a rentabilidade dos anúncios.

Melhor negociação e diálogo com fornecedores de serviços especializados em TI.

Definição de um norte estratégico para o curto e médio prazos, com atenção a alavancas importantes para o sucesso do negócio, bem como gargalos e formas criativas de superá-los.

Aceleração da transição para uma cultura digital dentro dos veículos, com maior uso de dados para auxiliar a tomada de decisões na redação, na área comercial e estratégica do negócio.

Desenvolvimento de uma visão mais integrada sobre o negócio, com atenção para as conexões entre estratégia, tecnologia, operações e finanças.

O GNI Local Lab é um programa desenvolvido pelo Google em parceria com as consultorias Hypertext e Media.Monks e conta com o apoio das associações ANJ, ANER e AJOR, visando promover uma rede de ajuda mútua para fortalecer o ecossistema de notícias no Brasil.