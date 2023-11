Genro do ex-médico Roger Abdelmassih morre durante tentativa de assalto no Morumbi, em São Paulo

A filha do ex-médico Roger Abdelmassih e o marido dela, Dennis Roberto Ramos, de 53 anos, foram vítimas de assalto no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo, na tarde deste domingo (26). O casal estava em uma moto de luxo entrando no prédio. Um policial militar viu a ação dos bandidos e reagiu. O tiroteio resultou na morte de Dennis e de mais dois assaltantes.

Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que Dennis entra com uma moto de luxo pelo primeiro portão do prédio acompanhado de sua esposa, quando é abordado por três bandidos em duas motos. Um dos criminosos aponta uma arma de fogo e atira pelo menos duas vezes contra as vítimas.

Um policial militar que estava de folga reage e saca a arma, e ainda de cima da moto, atira nos bandidos, que revidam. Os três criminosos acabam baleados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa de Dennis, filha do ex-médico Roger Abdelmassih, disse à polícia que estava chegando em casa com o marido quando percebeu que ele acelerou mais, tentando fugir de algo.

O marido, que dirigia a moto, chegou a ser levado por familiares ao Hospital São Luiz do Morumbi, mas não resistiu aos ferimentos. Dennis Roberto Ramos faria 54 anos na sexta-feira (1º).

Dos três bandidos, dois morreram e o outro está internado no Hospital Municipal do Campo Limpo. Uma das motos era furtada.