Gêmeos de 1 ano e 4 meses morrem vítimas de afogamento após caírem em piscina, no Rio de Janeiro

Dois bebês gêmeos, de 1 ano e 4 meses, morreram afogados na piscina de uma casa em Armação de Búzios, na Região dos Lados, do Rio de Janeiro, na tarde da última quinta-feira (18). As crianças chegaram na unidade socorridas pela mãe e por mais uma pessoa, e chegaram a ser socorridas, mas ambas não resistiram. A polícia investiga o caso.

O Conselho Tutelar e a Polícia Civil foram acionados para acompanhar o caso. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio, onde permaneciam na manhã desta sexta-feira (19). Segundo a Polícia Civil, os pais das crianças foram ouvidos e a perícia já foi realizada no local do acidente, mas ainda não há informações cobre como as crianças caíram na piscina.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com