Gatoelho? Conheça a história do gato que parece um coelho

Em Santa Catarina, um caso curioso vem fazendo sucesso entre os moradores da cidade de Taió. Um gato com patas de coelho, rabo em forma de 'pompom' e comportamento de coelho viralizou nas redes sociais após especulações de que seria fruto do cruzamento entre uma gata e um coelho. As informações são do Metrópoles.

Apesar dos boatos, o professor e chefe do departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina revelou que seria impossível cruzar animais de uma família distinta. “Talvez possa ser um caso de má formação“, avaliou. De acordo com a vizinhança, o animal tem uma anomalia genética por ser filho de dois gatos que são irmãos.

Mesmo com a 'diferença' comportamental e estética, o gato vem bombando na internet devido seus vídeos fofos e momentos pra lá de 'estranhos', quando age como um coelho, confira: