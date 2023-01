Garotas de programa vandalizam veículo de cliente após calote

Um cliente que não pagou o programa com duas mulheres teve o carro vandalizado. O caso aconteceu em Sobral, no interior do Ceará. As informações são do G1 Ceará.

As duas mulheres, inconformadas por não terem recebido após o programa, usaram pedaços de madeira para danificar os vidros do carro na noite desta quarta-feira (4), no centro da cidade. Um homem armado também com um pedaço de madeira interveio e tentou contê-las.

VEJA MAIS

Durante o tumulto, populares separam os envolvidos na confusão. Segundo uma testemunha, o homem alegou que as duas garotas de programa cobraram "valores abusivos". "Ele quis pagar um valor que considerava justo, mas ela não aceitou e disse que ele era caloteiro, tinha que pagar o valor integral combinado", disse a pessoa que não foi identificada.

A Secretaria da Segurança Pública disse que as pessoas envolvidas na confusão foram conduzidas para a Delegacia Municipal de Sobral, mas as partes não quiseram apresentar queixa uma contra as outras, então, foram todos liberados.