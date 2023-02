Garimpeiros protestam por cobrança de R$ 15 mil por voo para fugir de área yanomami

Garimpeiros ilegais estão revoltados com os pilotos de aeronaves e helicópteros, que exigem R$ 15 mil por pessoa para deixar a Terra Indígena Yanomami. Eles usaram botijões espalhados na pista de terra, um tronco bloqueando o caminho para protestar. As informações são do UOL.

Os garimpeiros, se sentindo explorados, bloquearam a pista do Jeremias, situada na região de Homoxi na Terra Yanomami, devido ao aumento do valor cobrado, cinco vezes mais que antes da operação do governo federal para dar suporte aos indígenas e expulsar os garimpeiros ilegais. Eles prometem impedir que qualquer aeronave pouse, a menos que haja uma redução nos preços cobrados.

Garimpeiros acusam pilotos de chantagem devido ao aumento inflacionário nos preços dos voos. Eles alegam estar vulneráveis devido a subnutrição e malária, e consideram a inflação como uma forma de chantagem por parte dos pilotos de aeronaves e helicópteros contra pessoas que correm o risco de morrer caso não deixem a região. Isso foi relatado em mensagens de WhatsApp pelos próprios garimpeiros.

Desde a semana passada, o acesso de aeronaves particulares na terra yanomami foi fechado, mas, na segunda (6), a Força Aérea Brasileira abriu três corredores temporários para permitir o resgate dos garimpeiros. O Cessna 182 Skylane, um dos aviões mais usados para transporte ilegal à terra yanomami, pode transportar até quatro passageiros, resultando em um faturamento de R$ 60 mil por voo para o piloto.