Coordenador de combate ao coronavírus diz que não há prejuízo para vacinas

O coordenador do Centro de Contingência do combate ao coronavírus em São Paulo, João Gabbardo, mediante as variantes do vírus, afirmou que as vacinas não causaram nenhum prejuízo. A declaração foi dada hoje (23) durante a coletiva de imprensa sobre a Coronavac.

"Essas variantes ocorrem, ocorreram e vão continuar ocorrendo. Vamos conviver com pequenas alterações do vírus, mas, até o momento, as variantes não foram suficientes para trazer qualquer prejuízo no que diz respeito ao desenvolvimento de vacinas", disse Gabbardo.

"Testes feitos no Brasil já encontraram pessoas que apresentam a doença em várias formas. Algumas chegam ao Brasil, outras não", continuou ele.