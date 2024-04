Novo Fusca, dessa vez elétrico, pode chegar ao Brasil; veja os detalhes e o valor

O novo fusca é um veículo bastante esperado em todo o mundo e no Brasil, com a chegada da gigante chinesa de carros elétricos Great Wall Motors (GWM), o modelo, que já foi queridinho no Brasil, pode voltar. A justiça concedeu à montadora o direito de comercializar seus modelos Ora Punk Cat e Ora Ballet Cat no país. A decisão revoga uma liminar obtida pela Volkswagen, que alegava que os designs dos carros eram cópias descaradas do "fusquinha" original.

Embora a GWM reconheça a inspiração no fusca, a empresa argumenta que os designs dos seus carros são originais e representam uma evolução do legado automotivo da VW. O Ora Ballet Cat, por exemplo, apresenta linhas elegantes e modernas, mantendo a silhueta clássica do carro. A montadora alega que não há concorrência desleal visto que o fusca deixou de ser produzido em 1996 no país.

VEJA MAIS

Detalhes e preço do 'Novo Fusca'

Equipado com um motor elétrico dianteiro de 173 cv e autonomia de até 600 km por ciclo de carregamento, o Ora Ballet Cat se destaca pela sua eficiência e desempenho. O modelo oferece duas opções de tamanho de bateria e tem um preço inicial na China de US$ 28,7 mil, cerca de R$ 155 mil na conversão direta.

Enquanto o Ora Ballet Cat ainda não tem previsão de lançamento no Brasil, a GWM já confirmou a chegada do Ora Good Cat, que receberá um novo nome no país. O modelo é um hatchback menor que o Ballet Cat, com 4,23 metros de comprimento e 2,65 metros de entre-eixos. A bateria pode ser carregada até 80% em 45 minutos. Equipado com motor elétrico de 145 ou 173 cv e autonomia de até 400 km, o Ora Good Cat se posiciona como uma opção acessível e sustentável para o mercado brasileiro.

Veja as imagens do "Fusca elétrico"

ora ballet car gwm fusca elétrico

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)