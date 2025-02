Furadeiras domésticas são usadas por médicos em procedimentos cirúrgicos, diz funcionário

Médicos do Hospital Nossa Senhora do Pari, localizado no centro de São Paulo, são acusados de estarem utilizando furadeiras domésticas em cirurgias ortopédicas. A TV Globo divulgou imagens exclusivas que mostram as furadeiras sendo utilizadas pelos funcionários. As ferramentas, proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2008, exibem marcas de sangue e fios desencapados.

"São de cinco a nove furadeiras que têm na casa, são as comuns que você compra para perfurar a parede. Algumas têm até raspada a marca, e tem umas que são passadas [fita] isolante no cabo. Outras eles mesmos [médicos] reformaram", afirmou um funcionário do hospital, que, por segurança, preferiu não se identificar.

O funcionário em questão ainda informou que as furadeiras são utilizadas em todos os procedimentos que exigem perfuração óssea. Segundo ele, a unidade utiliza "essas amarelas de parede mesmo", e a pessoa responsável pelas compras do hospital opta por esses modelos devido ao menor custo de aquisição e manutenção.

A utilização de furadeiras domésticas em cirurgias é expressamente proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2008. A Anvisa considera essa prática um grave risco para a saúde, constituindo uma infração sanitária, uma vez que se trata de um produto sem registro para uso hospitalar. A Associação Beneficente Nossa Senhora do Pari, fundada em 2002, é totalmente credenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimentos ortopédicos.

Órgãos responsáveis

A diretoria do Hospital Pari informou que os equipamentos usados são aprovados pela Anvisa e fiscalizados periodicamente pelos órgãos competentes. A Anvisa disse que este caso seria uma demanda para a prefeitura local.

A Prefeitura de São Paulo afirmou que não há denúncias contra o hospital e que, se comprovada irregularidades, o contrato pode ser rescindido. Também informou que o alvará sanitário é de responsabilidade do estado.

A Secretaria Estadual da Saúde disse que o hospital tem total autonomia administrativa e que está sob gestão do município. Além disso, informou que a Vigilância Sanitária faz inspeções no local.