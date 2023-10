Fungo em mutirão de cirurgias de catarata causa infecção e cega pacientes no Amapá

Um fungo conhecido como Fusarium foi identificado como o agente causador da infecção em 104 dos 141 pacientes submetidos a um mutirão de cirurgias de catarata no Amapá no início de setembro. A Secretaria de Saúde do estado relatou que esse fungo desencadeou um caso raro de endoftalmite, uma infecção que afeta a parte interna do olho, incluindo tecidos, fluidos e estruturas. Como resultado, alguns pacientes alegam ter perdido a visão após o procedimento.

O mutirão faz parte do Programa Mais Visão, financiado por emendas parlamentares e operado por uma empresa contratada por meio de um convênio entre o estado e o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos). Iniciado em 2020, o programa já atendeu mais de 100 mil pessoas no Amapá, com a maior demanda sendo por cirurgias de catarata, que totalizam 50 mil procedimentos.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, os recursos federais são repassados à entidade, que contrata uma empresa terceirizada para realizar os procedimentos aos pacientes. O último repasse ocorreu em setembro. A secretaria enfatizou que o Programa Mais Visão beneficiou milhares de pessoas com cirurgias bem-sucedidas e várias histórias de recuperação da visão, mas após os incidentes, os atendimentos foram suspensos pelos Capuchinhos em 6 de outubro.

Empresa presta apoio às famílias do pacientes afetados

Além disso, as famílias dos pacientes estão recebendo apoio da empresa responsável pelos procedimentos, que oferece assistência médica 24 horas, medicamentos, transporte, transferência para outros estados e suporte psicológico.

Na semana passada, o Ministério Público do Amapá realizou uma reunião com representantes de órgãos envolvidos no que foi chamado de "incidente" no Programa Mais Visão. Participaram do encontro o governador do Amapá, Clécio Luis; a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli; o procurador-geral do estado, Tiago Albuquerque; e a superintendente de Vigilância em Saúde, Ana Cláudia Monteiro. Também estiveram presentes representantes do Laboratório Central (Lacen), da Defensoria Pública do estado e dos Capuchinhos, além de diretores do Programa Mais Visão.

Apesar de o fungo, que adoece vegetais, ter sido identificado, o caso ainda está sendo investigado pelo Serviço de Vigilância em Saúde do Amapá e pela Anvisa para determinar

como o micro-organismo chegou ao local das cirurgias.