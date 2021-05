Funcionário que sofreu acidente após explosão de compressor de ar teve que amputar a perna

Um motorista de ônibus, de 43 anos, foi vítima de uma explosão de um compressor de ar, na tarde da última segunda-feira (17), e perdeu a perna esquerda. Além de sofrer uma fratura exposta no outro membro inferior direita. As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros do Chapadão do Sul.

O trabalhador estaria calibrando o pneu do veículo, quando ocorreu o acidente que resultou na explosão do compressor de ar. Os estilhaços do equipamento atingiram as pernas do motorista, que sofreu amputação da esquerda, abaixo do joelho.

A vítima foi encaminhada ao hospital, mas não informaram o estado de saúde do rapaz.