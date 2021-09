Fugindo da PRF, motorista bate carro e morre; ele tinha R$ 3 milhões em drogas no porta-malas

Um motorista, que não teve a identidade revelada, morreu ao fazer uma ultrapassagem enquanto fugia da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu na BR-364, em Jataí. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a PRF, ao avistar uma equipe de policiais, o homem tentou ultrapassar outros veículos, mas acabou perdendo o controle de seu carro, um Volkswagen Gol, e colidiu contra uma carreta. O impacto do carro fez com que ele fosse arremessado para fora do veículo. O condutor não resistiu e morreu ainda no local.

Durante a inspeção no carro, os policiais acharam 25 quilos de pasta base de cocaína no porta-malas. A droga é avaliada em, ao menos, R$ 3 milhões.