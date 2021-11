Forças Armadas e Polícia Federal deflagram operação em garimpo ilegal no Amazonas

Uma operação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira, na Amazônia, resultou na destruição de 69 dragas, a prisão de um garimpeiro e apreensão de ouro. Realizada pela Polícia Federal (PF), com apoio das Forças Armadas, a ação começou neste sábado (27). As informações são do G1 Amazonas.

Centenas de balsas e dragas estavam atracadas em um único ponto do Rio Madeira, para exploração em massa de ouro. Os garimpeiros começaram a se dispersar na quinta-feira (25), e desfizeram a vila flutuante na sexta-feira (26), após as imagens repercutirem na imprensa, deixando as embarcações abandonadas no rio, mas alguns continuaram operando de forma ilegal.

PF e Forças Armadas realizam operação contra o garimpo ilegal (Divulgação)

Durante a operação deste sábado, duas lanchas rápidas da PF saíram na frente do comboio para evitar uma eventual debandada dos garimpeiros.

O Ministério Público de Contas acionou o Tribunal de Contas da União (TCU) para investigar uma possível omissão de órgãos fiscalizadores no combate ao garimpo ilegal no rio Madeira, em especial a Polícia Federal e Marinha do Brasil.