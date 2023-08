Foragido, influencer é condenado a 6 anos de prisão por bomba em aeroporto

A 8ª Vara Criminal de Brasília (DF) condenou a seis anos de prisão, o blogueiro e influenciador Wellington Macedo de Souza. Ele é acusado de participar da tentativa de explosão de uma bomba próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília em 24 de dezembro de 2022.

Wellington está foragido desde 5 de janeiro deste ano, data em que foi decretada a prisão preventiva dele. De acordo com a Justiça, a condenação deve-se por “expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro, mediante colocação de dinamite ou de substância de efeitos análogos em um caminhão-tanque carregado de combustível, bem como causar incêndio em combustível ou inflamável”.

O condenado quebrou a tornozeleira eletrônica dois dias após o episódio da bomba. Ele usava o equipamento por determinação da Justiça desde outubro de 2021.

Já considerado foragido da Justiça, o blogueiro tentou entrar na cerimônia de posse do presidente do Paraguai, Santiago Peña, na última terça-feira (15), de acordo com a Folha de S. Paulo.

Em documento enviado à 8ª Vara Criminal de Brasília, em 17 de julho passado, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime) informou as coordenadas de geolocalização de Wellington em 14 de outubro de 2021, quando colocou a tornozeleira eletrônica, até às 5h31 de 26 de dezembro de 2022, quando o aparelho foi rompido.

George Washington de Oliveira e Alan Diego dos Santos e Souza foram condenados por planejar a tentativa de explosão de um caminhão-tanque perto do terminal aéreo. Wellington é acusado de participar da ação e dos ataques à sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, em 12 de dezembro de 2022.

O blogueiro havia sido preso em 2021 por estimular manifestações com pautas antidemocráticas em 7 de setembro daquele ano, mas tinha sido liberado da prisão sob condição de usar a tornozeleira eletrônica 24 horas por dia.