Foragida e com redes bloqueadas, Zambelli convoca ato na Paulista em vídeo divulgado por aliados

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), atualmente foragida da Justiça e com seu nome incluído na lista de procurados da Interpol, convocou apoiadores para um ato político na Avenida Paulista, marcado para domingo (29), às 14h, em São Paulo. O evento contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros aliados do campo bolsonarista.

Com as redes sociais bloqueadas por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), Zambelli gravou um vídeo, divulgado por deputados aliados, no qual pede que os eleitores a representem na manifestação. A parlamentar se apresenta como "exilada política" na Itália.

"Olá, pessoal, tudo bem? Carla Zambelli por aqui, deputada do Estado de São Paulo, exilada política na Itália. Eu queria pedir para cada um de vocês me representar nesse dia 29 de junho. Vocês que votaram em mim, os que votaram na nossa base, por favor, não desistam", disse ela no vídeo.

"Desde 2011, as pessoas me diziam assim: 'Carla, você me representa.' Agora eu digo para vocês: 'Vocês me representam.' E, por favor, compareçam na Paulista. [...] O Brasil precisa de todos vocês agora. Um grande abraço a todos", completou.

Em maio, Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF, acusada de participação na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Após a condenação, a parlamentar fugiu do país, passando por Argentina e Estados Unidos antes de se estabelecer na Itália. Seu nome consta em alerta vermelho da Interpol, e ela é considerada foragida internacionalmente.