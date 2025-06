Lula assina acordo de cooperação com a Interpol; Zambelli está na lista de foragidos do órgão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira (9) de uma cerimônia na sede da Interpol, em Lyon, na França, para a assinatura de um acordo de cooperação com a entidade, atualmente comandada pelo brasileiro Valdecy Urquiza.

Durante o evento, Urquiza anunciou a criação de uma força-tarefa internacional voltada ao combate de organizações criminosas transnacionais, com foco especial naquelas que atuam na América do Sul. Ele também celebrou o acordo com o Brasil, destacando a importância da colaboração internacional.

Lula foi homenageado com uma medalha pela Interpol, em reconhecimento ao empenho do governo brasileiro no enfrentamento aos crimes transnacionais.

A visita do presidente à França ocorre dias após a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) ter sido incluída na lista de foragidos internacionais da Interpol. Condenada a dez anos de prisão e à perda do mandato, Zambelli está atualmente na Itália.