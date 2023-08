Fogão artesanal causa incêndio e homem morre carbonizado dentro de casa

Um homem morreu carbonizado em um incêndio que teve início em um fogão artesanal dentro de sua própria residência. A vítima foi identificada como Carlos Alberto Nunes Pereira, de 55 anos, que estava sozinho em casa no momento do incidente. A tragédia aconteceu em São José do Rio Preto, em São Paulo, na noite de quinta-feira (17).

As chamas, que se começaram do fogão artesanal, rapidamente se espalharam pela casa. Mesmo com o rápido acionamento do Corpo de Bombeiros, Carlos já estava sem vida quando a equipe chegou ao local.

O comandante responsável pelo atendimento, Tenente Marcus, relatou que o corpo da vítima foi encontrado carbonizado no cômodo onde o incêndio teve início. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar também foi chamada para isolar a área, para que o Núcleo de Criminalística realizasse uma investigação.

Imagens do incêndio foram registradas por vizinhos da vítima. (Foto: Arquivo Pessoal)

Ainda não se sabe o motivo do incêndio, porém, a suspeita inicial aponta para uma causa acidental, sem intenção. Vizinhos da vítima capturaram o momento em que as chamas tomaram conta da casa.

Segundo as autoridades, o corpo de Carlos Alberto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil segue com as investigações sobre o caso.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)