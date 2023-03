Flipper Zero: equipamento capaz de clonar sinais sem fio some do Mercado Pago e OLX

As plataformas Mercado Livre e OLX retiraram de seu catálogo anúncios de compra e venda do Flipper Zero, aparelho capaz de clonar sinais sem fio, incluindo NFC - popular em pagamentos por aproximação - e Bluetooth. Segundo a Anatel, o dispositivo traz risco à segurança cibernética dos cidadãos brasileiros.

No Mercado Livre e OLX, o Flipper Zero era ofertado por vendedores independentes a preços que variavam entre R$ 3.500 e R$ 6.900. O equipamento consegue “invadir” o sistema e dar instruções a equipamentos que contam com alguma forma de comunicação sem fio, motivo pelo qual foi barrado pela Anatel.

Em nota ao Techtudo, as lojas on-line admitem que o equipamento viola os respectivos termos de uso. O Mercado Livre diz ao TechTudo que atua rapidamente contra “produtos não homologados e em desacordo com a legislação”. Já a OLX ressalta que fornece um espaço democrático para a negociação direta entre vendedor e comprador.

Em contrapartida, especialistas no assunto que não quiseram se identificar, ouvidos pela Techtudo, avaliam que o uso da ferramenta “não é tão simples” quanto sugere a agência, e que a sua proibição reflete uma “interferência indevida”.