Polícia prende homem que anunciou notebook furtado em site de vendas

Um homem de 41 anos foi detido, em Vicente Pires (DF), após anunciar a venda de um notebook furtado na OLX. Na abordagem, o suspeito alegou que o aparelho era seu e que, antes dele, quem o utilizava era sua irmã. Após ser informado que o eletrônico era produto de roubo, o homem explicou que havia adquirido o bem no mesmo site de vendas.

A vítima, que teve o seu computador roubado em 7 de maio, passou a monitorar os sites de venda e encontrou o anúncio do aparelho. Ela reconheceu o notebook devido uma avaria na lateral e por uma pequena mancha existente em sua tela.

Segundo apurado pelos policiais, o autor adquiriu o aparelho no mesmo dia de seu furto, pelo valor de R$ 700 e estava o anunciando por R$ 1,1 mil. O autor confessou que possuía outros notebooks em sua casa, situada na Candangolândia e que trabalhava com a compra e venda de aparelhos eletrônicos usados.

O suspeito concordou em levar os agentes de polícia até a sua casa, local onde foram apreendidos outros dois computadores e um tablet. Ele foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada e pode pegar pena de dois a oito anos de prisão.

A vítima teve seu computador notebook restituído. A investigação prossegue para identificar os autores do furto e a procedência dos produtos eletrônicos encontrados com o preso.

OUTRO LADO

"A OLX esclarece que não recebeu evidências de que o caso tenha ocorrido na plataforma e reforça que está à disposição das autoridades para colaborar na apuração dos fatos. Segurança é uma prioridade para a OLX e a plataforma investe constantemente em tecnologia e serviços de orientação ao usuário, com indicação das melhores práticas de negociação, incluindo manter as conversas pelo chat da plataforma, verificar a procedência dos itens e não efetuar pagamentos antecipados. A OLX esclarece ainda que disponibiliza um espaço democrático em que os usuários possam anunciar e comprar produtos e serviços de forma rápida e simples, sempre com respeito aos Termos e Condições de Uso. Caso o usuário perceba que nossas políticas estão sendo infringidas, contamos também com a sua denúncia para investigar anúncios irregulares e removê-los."