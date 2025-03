Fisiculturista morre após fazer uso de anabolizantes antes de competição

Um fisiculturista, de 32 anos, morreu no último sábado, 15, em Goiânia, após passar mal devido ao uso de anabolizantes. Marcos Antônio Moraes Paz se preparava para um campeonato que iria acontecer no próximo mês, quando começou a ter os sintomas. Marcos teria dito a esposa, Aparecida Paloma, que o uso das substâncias era "o preço para subir em campeonato”.

A família do atleta encontrou caixas de medicamentos na casa dele, trembolona e clenbuterol, que são substâncias de uso veterinário, também foram encontradas no local. O clenbuterol é indicado para crises asmáticas em cavalos, enquanto a trembolona não tem aprovação da Anvisa para humanos.

O corpo de Marcos foi enterrado na última segunda-feira, 17, na cidade de Malhada, terra natal do fisiculturista. Em nota de pesar, a Secretaria de Cultura de Malhada lamentou a morte do atleta. "Macaully - como era conhecido - deixou um legado inestimável em nossa comunidade, com sua dedicação e paixão pela cultura popular. Sua contribuição para a preservação e divulgação das tradições juninas será sempre lembrada e honrada".

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.