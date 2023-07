'Fiquei muito asustada', diz jovem que descobriu gravidez durante tratamento para enxaqueca

Durante uma consulta médica para tratar um diagnóstico de enxaqueca, uma jovem de 19 anos foi surpreendida ao descobrir que estava grávida de 34 semanas, o que equivale a, aproximadamente, nove meses. Natural de Ourinhos (SP) e moradora de Piraju (SP), Eduarda Virgílio já tem um filho de um ano.

A jovem já fazia tratamento na rede pública da cidade havia dois meses por conta das dores de cabeça muito fortes que sentia. Segundo ela, os médicos falavam que se tratava de uma enxaqueca crônica. Alguns chegaram a receitar medicamentos fortes.

Eduarda seguiu com o tratamento e ia a consultas de rotina para acompanhar o caso, até que uma médica estranhou sua rigidez abdominal. "A doutora foi me examinar e perguntou se eu estava grávida, porque minha barriga estava um pouco dura. Ela pegou o aparelhinho [ultrassom], colocou na minha barriga e escutou o coração do bebê", lembra.

Na mesma consulta, a médica questionou Eduarda sobre seu ciclo menstrual, que seguia sem alteração, mesmo com a gravidez avançada. A suspeita inicial era de uma gestação de quatro a cinco meses, mas os exames feitos às pressas estipularam uma gravidez a caminho da 35ª semana, ou seja, cerca de nove meses.

Risco

Por se tratar de uma gestação de risco, a equipe médica de Piraju encaminhou a jovem para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), no distrito de Rubião Junior, a 140 km de Piraju.

Os médicos constataram que o bebê estava com pouco líquido amniótico, o que pode ser interferência dos medicamentos que a jovem tomava para as fortes dores de cabeça.

"Na hora, minha pressão caiu, eu fiquei muito assustada. Eu tenho um filho de um ano e dois meses. O dele eu senti muito mais, a menstruação não veio, a barriga cresceu muito", lembra Eduarda.

A equipe médica segue avaliando o caso para marcar a data do parto. Por causa da diminuição de líquido, a data podia ser adiantada para esta sexta-feira (28).