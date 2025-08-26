Capa Jornal Amazônia
Fio de energia despenca de poste e dá choque em casal na frente da casa

O casal ficou com algumas queimaduras pelo corpo, como braços, perna, tórax e costas

Gabrielle Borges
fonte

Elidiane Vitor, de 43 anos, e Fábio Alexandre, 45 anos, voltavam para casa, quando foram surpreendidos por um cabo que se rompeu da rede elétrica (Reprodução)

Imagine estar na frente da sua casa e um fio de energia despenca de um poste em frente da sua casa e atinge você. Foi o que aconteceu com um casal, moradores da Zona Sul do Recife, e que foi registrado por uma câmera de segurança. Imagens mostram o momento em que a mulher é arremessada ao chão devido a descarga elétrica.

Elidiane Vitor, de 43 anos, e Fábio Alexandre, 45 anos, voltavam para casa quando foram surpreendidos por um cabo que se rompeu da rede elétrica. Segundo a empresa responsável pela iluminação, um cabo de média tensão tem de 13,8 mil volts e a descarga, quando em contato com humanos, pode causar queimaduras graves e até morte.

Pelo vídeo do acidente, é possível ver um clarão e, logo em seguida, uma parte do fio, ainda conectada à rede elétrica, caindo. A mulher é atingida nas pernas e cai no chão com o choque. O homem consegue ajudar a esposa a se levantar.

Segundo Fábio, a descarga elétrica seguiu pelas costas e chegou a queimar sua cueca e calça jeans, deixando furos no tecido. O casal ficou com algumas queimaduras pelo corpo, como braços, perna, tórax e costas. Elidiane contou que, desde o dia do acidente, eles estão com traumas. As vítimas registraram Boletim de Ocorrência na Delegacia de Boa Viagem e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com. 

