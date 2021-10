Filho mata policial a facadas para defender a mãe de violência

Violência, vício em álcool e uma vida familiar desestruturada. Os ingredientes que já anunciavam uma tragédia explodiram na noite do último domingo (3) e levaram à morte um policial militar aposentado de 56 anos. A vítima foi atingida com facadas desferidas pelo próprio filho, de 29 anos, que tentava proteger a mãe, de 50, das agressões do militar. O caso aconteceu em São José da Lapa, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). As informações são do portal Estado de Minas.

O PM Júlio César de Abreu havia passado o dia em um clube consumindo bebida alcoólica e, ao chegar em casa, embriagado, passou a discutiu e xingar a esposa com palavras de baixo calão. Não satisfeito com as agressões verbais, o militar partiu para a agressão física com o uso de um cabo de vassoura, com o qual feriu a mulher em um dos braços.

O filho, que até então assistia a briga do casal decidiu intervir e entrou em luta corporal com o pai. Para tentar detê-lo acabou aplicando duas facadas no aposentado, uma no pescoço e outra no tórax. Júlio César ainda chegou a ser levado para um hospital na capital, mas não resistiu e morreu em decorrência de hemorragia nos locais dos ferimentos.

Apesar de mãe e filho terem descrito os acontecimentos da noite da mesma maneira, o jovem acabou sendo encaminhado a uma delegacia. Peritos também estiveram no local para colher vestígios que possam confirmar ou não a versão relatada pelos dois.