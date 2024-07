Filho agride a mãe com soco ao ser advertido por gastar R$ 2 mil em jogos online

Um garoto de 12 anos agrediu a mãe com um soco na boca após ter sido chamado atenção após gastar R$ 2 mil no cartão de crédito com jogos online. O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (15), em Patos de Minas (MG).

De acordo com o registro da Polícia Militar, o soco desferido pelo adolescente provocou hematomas e sangramento. A mãe acionou a polícia e denunciou o filho.

O pai do garoto foi chamado e buscou o adolescente na casa da mãe. A família foi orientada a procurar tratamento psicológico para o jovem e a mantê-lo afastado da mãe temporariamente para acalmar os ânimos.

A mãe do adolescente informou que não precisou de atendimento médico e que o Conselho Tutelar não foi acionado.