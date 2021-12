Filha pega 29 anos de prisão por mandar esquartejar a mãe

Maria Madalena Correia da Cunha foi acusada de ter encomendado a morte da própria mãe, Elza Correia da Costa, de 67 anos, esquartejada no Amazonas. Maria vai cumprir pena de 29 anos e três meses de prisão. As informações são do Portal do Holanda.

Dois homens também foram condenados por terem participado no crime, Alex Pereira da Costa e o irmão Amilton Costa.

Na época do crime, em 2017, Amilton tinha apenas 14 anos. Os irmãos mataram a idosa e jogaram o corpo esquartejado no rio Paraná do Urariá, em Nova Olinda do Norte.

A motivação seria o interesse de Maria nos bens e dinheiro de Elza.