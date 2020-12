Filha é morta a tiros pelo pai em disputa por pedaço de terra

Uma mulher de 36 anos foi brutalmente assassinada com um tiro na cabeça na noite da última terça-feira (29). O suspeito de ter praticado o crime foi o próprio pai da vítima, que disputava uma posse de área rural com ela. O homicídio ocorreu no município de Boqueirão, no Agreste da Paraíba.

A Polícia Civil abriu investigações e foi comprovado que o tiro partiu de uma espingarda artesanal. Testemunhas relataram que a discussão entre pai e filha foi motivada pelo fato dele não gostar que ela utilizasse o terreno para fazer plantação.

Após o tiro, a vítima chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital de Boqueirão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os agentes ainda não tem informações sobre o suspeito do crime. A polícia segue com as investigações.