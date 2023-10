Filha de 15 anos incendeia casa da mãe: 'Vai dormir no inferno'

No último sábado (14), uma adolescente foi detida suspeita de agredir a própria mãe e incendiar a casa dela. A jovem ainda gravou o incêndio que começou em um colchão e se alastrou rapidamente para outros objetos.

"Ela vai dormir agora é no inferno. Quero ver se ela tem cama para dormir agora", disse a adolescente na gravação enviada para parentes e divulgada nas redes sociais. Em outro vídeo, registrado do lado de fora da casa, a garota reitera: "Olha aí, para ela aprender. Toquei fogo mesmo".

O caso aconteceu em Picos, no Piauí (PI). Segundo a Polícia Civil, a mãe da adolescente prestou depoimento e relatou ter sido vítima de agressões cometidas pela própria filha na última sexta-feira (13). A mãe, identificada como Girlene, disse que foi agredida com chutes, puxões de cabelo e mordidas, e que deixou a casa com a filha mais nova de 8 anos e foi para a casa de uma irmã na zona rural da cidade.

A mãe também contou aos policiais que a adolescente seria usuária de drogas e que, no dia do ato, elas haviam discutido pelo fato de Girlene não aceitar o namoro da adolescente. No dia seguinte, a suspeita colocou fogo no imóvel onde elas moravam de aluguel. O dono da casa acionou o Corpo de Bombeiros para apagar as chamas.

Segundo informações da polícia, durante a apreensão, a jovem apresentava um comportamento "agressivo" e precisou ser algemada. Ela foi conduzida ao Complexo de Defesa da Cidadania de Picos. O caso é investigado pela Polícia Civil do Piauí.