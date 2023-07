FIES 2023: MEC divulga resultado da lista de espera para o 2º semestre

Nesta terça-feira (18), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do 2º semestre começou a divulgar os nomes dos candidatos aprovados na lista de espera. A convocação será realizada até o dia 29 de agosto.

O Fies é um programa do Governo Federal que financia as mensalidades de estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior. Diferente do Prouni, o programa não oferece bolsas de estudos, mas sim um "empréstimo". Depois de concluir a graduação, o candidato deverá quitar a dívida, em parcelas proporcionais à sua renda.

VEJA MAIS

Os candidatos pré-selecionados na lista de espera terão três dias após sua pré-seleção para complementar a inscrição no portal do programa. Os estudantes precisam ficar atentos, pois quem perder o prazo não conseguirá o financiamento.

Sempre que um aluno classificado nesta etapa não efetivar a matrícula, a vaga dele retornará ao sistema e será liberada para um novo estudante. Por isso, é importante que os interessados acompanhem as atualizações no site do Fies diariamente, até 29 de agosto.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).