Ministério da Educação amplia teto do Fies para cursos de medicina; veja quanto

O Ministério da Educação aumentou o limite do financiamento do curso de medicina para alunos beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Agora, o limite é de R$ 60 mil. A resolução foi publicada na edição desta quarta-feira (14) do Diário Oficial da União.

Antes, o valor era de R$ 52,8 mil, o que representa um aumento de mais de 13% em relação ao teto anterior. O novo limite vale apenas para financiamentos contratados ou renovados a partir do segundo semestre de 2023.

Para os demais cursos, o teto continua em R$ 42,9 mil. Já o valor mínimo de financiamento continua em R$ 300.

A nova medida voltada para o financiamento do curso de medicina vem para aliviar o bolso de muitos estudantes. Hoje, muitos precisam completar todos os meses o valor do financiamento, já que as mensalidades das faculdades costumam ultrapassar os R$ 8.800, valor máximo financiado pelo governo.