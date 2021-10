Fetos abandonados em balde são encontrados por vigilante

Dois fetos foram encontrados dentro de um balde por um vigilante que trabalha na região, na manhã desta sexta-feira (22), na Praia da Ponta Branca, em Manaus, no Amazonas. Os fetos eram do sexo feminino e masculino. As informações são do portal D24am.

Investigação inicial aponta que provavelmente os fetos sejam gêmeos. O feto do sexo feminino ainda estava ligado à placenta quando foi encontrado.

Exames serão realizados para darem mais detalhes sobre o caso. Até o momento, não há informações sobre quem abandonou os fetos, que já foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).