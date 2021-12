Feto é encontrado em vaso sanitário de hotel

Um feto foi encontrado dentro do vaso sanitário do quarto de um hotel na manhã deste sábado (11). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foi um funcionário do estabelecimento que percebeu o ocorrido. O caso aconteceu em Taguatinga. As informações são do Metrópoles.

O trabalhador fazia a limpeza do local quando percebeu que o vaso parecia estar entupido. Ao verificar o que impedia o funcionamento, ele constatou que se tratava de um feto, do tamanho aproximado de uma mão, que havia sido deixado no vaso.

A Polícia Civil do Distrito Federal foi acionada e o quarto preservado para a perícia. O caso está sendo investigado.