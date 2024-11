Feriado no dia 29 de novembro? Black Friday? Veja onde a data é comemorada

Muitos brasileiros estão de olho no próximo feriado de novembro, que, em alguns municípios, deve cair na próxima sexta-feira (29). Em um calendário repleto de datas comemorativas, uma novidade vem movimentando a agenda de 13 municípios brasileiros. A data coincide com a Black Friday, que marca o início da temporada de descontos, um dia depois do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.

A decisão, tomada pelas respectivas prefeituras, é comemorada por moradores e trabalhadores, que já podem começar a planejar um final de semana prolongado. Saiba onde vai ser feriado no dia 29 de novembro:

Araruna (PR)

Chapadão do Lageado (SC)

Lago Verde (MA)

Laranjeiras do Sul (PR)

Malhada (BA)

Mariluz (PR)

Mirante do Paranapanema (SP)

Natuba (PB)

Presidente Castelo Branco (PR)

Promissão (SP)

Renascença (PR)

Santa Izabel do Oeste (PR)

Vitorino (PR)