Feminicida de adolescente já havia estuprado a própria mãe e uma criança no DF

Preso após matar a enteada de 14 anos em Planaltina, Marlon Carvalhedo da Rocha, de 29 anos, acumula histórico de crimes sexuais e violência dentro da própria família

Gabi Gutierrez
fonte

Marlon também é apontado como autor do roubo de um veículo, na terça (13/1) (Imagens: redes sociais | reprodução)

O homem preso neste domingo (18/1) por matar a enteada de 14 anos em Planaltina, no Distrito Federal, já havia sido acusado anteriormente de estuprar a própria mãe e abusar sexualmente de uma criança de 11 anos. Identificado como Marlon Carvalhedo da Rocha, de 29 anos, ele cumpria prisão domiciliar quando cometeu o crime classificado como feminicídio.

Abuso sexual contra criança em 2019

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em agosto de 2019, Marlon foi acusado de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos durante um almoço em uma chácara. De acordo com o relato da mãe da vítima, o homem chegou ao local embriagado e sob efeito de drogas.

Em determinado momento, a mulher foi descansar e deixou as filhas sob a supervisão da mais velha. Pouco tempo depois, preocupada, foi procurar as crianças e soube que elas haviam ido até uma cachoeira acompanhadas por Marlon.

Após cerca de uma hora de buscas, uma das filhas foi localizada e relatou que o homem havia levado a irmã à força. A criança de 11 anos foi encontrada em seguida e contou que sofreu abuso sexual, além de ter sido ameaçada de morte.

Estupro da própria mãe em 2023

Em dezembro de 2023, Marlon voltou a ser acusado de violência sexual, desta vez contra a própria mãe. A PMDF foi acionada e encontrou o homem contido no chão, imobilizado pelo pai e pelo irmão.

Na ocasião, ele estava em saída temporária de Natal. A companheira da mãe confirmou o crime por meio de um vídeo gravado logo após o ocorrido, que foi apresentado às autoridades.

O feminicídio da adolescente

No crime mais recente, a mãe da adolescente relatou à Polícia Civil que, na noite anterior ao assassinato, toda a família ingeriu um suco durante o jantar, mas apenas ela e as filhas ficaram excessivamente sonolentas.

Durante a madrugada, ao acordar, encontrou a filha mais nova dormindo em seu quarto. Questionada, a menina disse que o padrasto havia pedido para que ela dormisse ali. Ao ir ao quarto das filhas, a mãe encontrou a adolescente de 14 anos sem vida, com lesões no pescoço e no rosto.

Prisão e confissão

Após o crime, Marlon fugiu levando alguns pertences, entre eles um celular. O homem foi localizado pela polícia por meio do rastreamento por GPS do aparelho, na região da Estância III.

Segundo os policiais, ele manteve comportamento frio durante a abordagem, sem demonstrar arrependimento. Já na delegacia, Marlon afirmou que tentou usar drogas durante a madrugada e, após ser impedido pela adolescente, a enforcou.

 

