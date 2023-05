Feira de cannabis traz novidades sobre mercado e o uso medicinal do produto

Considerada a principal feira científica e profissional da América Latina sobre cannabis medicinal, a Medical Cannabis Fair acontece nos dias 4 e 5 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo. Em sua segunda edição, o evento contará com mais de 60 estandes e 100 marcas de negócios medicinais e industriais do setor canábico.

Durante os dois dias, serão debatidos os temas de saúde, mercado, negócios, e legislação. Os painéis serão compostos por profissionais da saúde, empresários, executivos da indústria farmacêutica, legisladores, advogados, investidores, pesquisadores, empresários do agronegócio, empreendedores e outros profissionais do setor.

Na feira, estarão presentes especialistas de quase trinta países apresentando soluções para o uso medicinal da cannabis e novos negócios industriais. Os ingressos para o evento são gratuitos para os dois dias.

Congresso de Cannabis Medicinal

Paralelamente à feira, acontecerá o II Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, reunindo mais de 70 palestrantes e mais de 1.200 congressistas. Serão mais de 26 horas de conteúdo exclusivo divididos em dois blocos: Saúde e Negócios-Legislação.

O bloco de saúde vai abordar as principais patologias que a cannabis é usada como tratamento e discutir alguns casos clínicos relacionados, tudo isso na presença de médicos, dentistas, veterinários e profissionais da saúde.

Já no bloco de negócios e legislação, será contada a história da cannabis, o atual cenário mundial e todos os desafios e oportunidades dentro do setor. Esse bloco é direcionado a legisladores, reguladores, executivos da indústria farmacêutica, investidores e empreendedores que queiram conhecer mais do setor canábico.

Caso tenha interesse, o congressista poderá adquirir o ingresso para o dia todo, escolher o bloco que deseja participar e conferir a programação do evento através do site do congresso.

Serviço

Medical Cannabis Fair 2023 e Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal

Data: 4 e 5 de maio

Horário: 9h às 19h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo – SP

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)