Fabricação de novo medicamento à base de cannabis é liberado pela Anvisa

Um novo medicamento à base de cannabis será produzido após autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nesta segunda-feira (28), a Anvisa anunciou ter liberado a fabricação do remédio chamado Canabidiol Ease Labs 100mg/mL. No entanto, o produto aprovado não poderá conter mais que 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC), o princípio ativo que está relacionado ao uso recreativo da planta.

VEJA MAIS

O novo medicamento entra para a lista dos 23 produtos à base de cannabis já aprovados pela Anvisa. Entre esses remédios com o princípio ativo da maconha, nove são à base de cannabis sativa e 14 de canabidiol. A medicação será fabricada pelo laboratório farmacêutico Ease Labs, de Belo Horizonte, e comercializado em forma de solução oral.

De acordo com o anúncio da Anvisa, o Canabidiol Ease Labs 100mg/mL estará disponível em farmácias e drogarias e terá a venda somente com prescrição médica - mediante a apresentação de um receita especial do tipo B, identificada com a cor azul.

Os medicamentos produzidos com o princípio ativo da cannabis contribuem com tratamentos de:

insônia

ansiedade

dores crônicas

entre outras doenças.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)