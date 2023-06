Febre Maculosa: doença pode ser risco para cães e gatos; veja os sintomas

Nos últimos dias, o Estado de São Paulo tem registrado um aumento alarmante nos casos de febre maculosa, uma doença transmitida por carrapatos contaminados, incluindo a espécie Amblyomma aureolatum, encontrados em animais de grande porte, animais selvagens e em alguns cães, com acesso a àreas rurais, matas ou riachos. Além de representar uma ameaça à saúde humana, é crucial proteger os animais de estimação contra essa doença.

Especialistas enfatizam que os residentes de áreas rurais devem estar especialmente atentos ao surgimento de carrapatos em seus cães. Da mesma forma, aqueles que vivem em áreas urbanas próximas a animais silvestres e a matas. Além do Amblyomma aureolatum, outras espécies de carrapatos são responsáveis pela transmissão da febre maculosa no Brasil, como o carrapato-estrela (Amblyomma cajennense) e o dubitatum (Amblyomma cooperi).

No interior de São Paulo, a febre maculosa está associada ao carrapato-estrela, que geralmente é encontrado em áreas de mata nativa e nas margens de rios. Homens adultos são mais suscetíveis, provavelmente devido às suas atividades nessas regiões. As ninfas, que são as formas imaturas do carrapato, são os principais estágios envolvidos na transmissão da doença e são mais prevalentes nos meses mais frios.

VEJA MAIS

O que são os carrapatos?

Os carrapatos são parasitas tanto de animais silvestres quanto domésticos. No caso das espécies que podem ocasionar a Febre Maculosa, elas são encontradas tanto em áreas rurais quanto urbanas. Porém, se um animal já estiver contaminado, outros carratos que normalmente não são hospédeiros da bactéria, podem se contiminar e transmitir em outros animais.

Como prevenir a febre maculosa em animais?

Para prevenir as picadas do carrapato em cães e gatos, são necessários cuidados especiais. Ao visitar áreas de mata, como ranchos ou casas de campo, é essencial estar atento. Recomenda-se:

- evitar levar os animais de estimação para atividades ao ar livre, como trilhas e cavalgadas;

- procure no corpo de forma atenta a cada duas horas, aproximadamente, a presença do carrapato;

- ao retirar o carrapato que estiver grudado em sua pele, utilize luvas e pinças;

- fazer a higienização e assepcia dos animais periodicamente, principamente após os passeios;

- atentar se o animal se coça;

- procurar ajuda em caso de infestação de carrapato na casa;

- procurar ajuda se o animal apresentar sintomas.

De acordo com a professora Mirela Costa, do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária da Unesp (Universidade Estadual Paulista), cães e gatos são suscetíveis à contaminação por carrapatos, embora seja mais comum em cachorros. "É mais comum encontrar carrapatos em capivaras, mas outros animais e seres humanos também podem ser picados quando estão presentes nesses ambientes", afirma Costa, alertando sobre o risco de áreas com alta população desses animais.

Quais os sintomas da febre maculosa em animais?

Os principais sintomas da febre maculosa em animais, são:

- febre;

- falta de energia;

- perda de apetite; manchas vermelhas pelo corpo;

- sangramento.