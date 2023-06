Febre Maculosa: Jundiaí tem sete casos suspeitos da doença; dois pacientes estavam em festa

A cidade de Jundiaí está em alerta devido à investigação de sete casos suspeitos de febre maculosa. Dos sete pacientes, dois estavam na festa "Feijoada do Rosa", em 27 de maio, realizada na Fazenda Santa Margarida, que fica em Campinas, São Paulo. Amostras de pacientes com sintomas suspeitos foram coletadas e enviadas para análise laboratorial. As informações foram repassadas pela Prefeitura de Jundiaí, divulgadas nesta quinta-feira (15).

De acordo com a Vigilância Epidemiológicalocal, os outros cinco casos estão relacionados a moradores que alegaram ter frequentado áreas verdes na região. Em Itupeva, município vizinho a Jundiaí, também estão investigando um caso suspeito, onde uma moradora procurou atendimento médico após apresentar dores de cabeça e no corpo.

A prefeitura informou que essa paciente não esteve presente no evento em Campinas e relatou aos médicos que frequentava cocheiras e locais com presença de carrapatos.