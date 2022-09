Família se esconde em bueiro para fugir de criminosos e é resgatada pela polícia

A Polícia Militar do Ceará resgatou seis pessoas da mesma família, que se esconderam em um bueiro, para fugir de uma facção criminosa que atua na região do bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Eles gritaram quando viram uma viatura passando, os agentes ouviram e só então resgataram o grupo, que tinha crianças. As informações são do Correio 24 Horas.

Segundo a PM, a guarnição que fazia ronda na região avistou seis homens armados. Na procura pelos suspeitos, os policiais foram surpreendidos por gritos de socorro saindo do bueiro na rua. A família se escondia do mesmo grupo de criminosos avistado pelos policiais.

Para resgatar a família do local, a Polícia Militar contou com o apoio do Corpo de Bombeiro. As pessoas ficaram completamente sujas com os rejeitos do canal. A Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da ocorrência.