Família faz 'desfile de Carnaval' em homenagem à cachorrinha que morreu e viraliza na web; assista

A história da cadelinha Pimpim, que morreu de cinomose em junho do ano passado, virou enredo de Carnaval. Isso porque a família preparou um verdadeiro desfile na sala de casa, com direito até a carro alegórico, para homenagear o animal. Assista:

A ideia do desfile foi do amazonense Paulo Afonso Saraiva, de 48 anos, dono da Pimpim. A sobrinha de Paulo foi quem postou o registro da homenagem no TikTok. O vídeo viralizou e já conta com mais de 250 mil visualizações.