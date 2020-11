Família é executada em garimpo e uma das vítimas teve o corpo queimado pelos criminosos

Os corpos de quatro pessoas, sendo três da mesma família, foram encontrados na última segunda-feira (23), depois de pessoas próximas procurarem a Polícia Civil para informar o desaparecimento das vítimas. Eles foram mortos em uma chacina na saída do garimpo de Aripuanã, a 976 km de Cuiabá.

De acordo com as apurações do O Globo, os mortos foram identificados por Elzilene Tavares Viana, 41, o filho dela, Luiz Felipe Viana Antônio da Silva, 19, o marido dela, Leôncio José Gomes, 40, e Jonas dos Santos, 25, amigo da família.

Uma quinta vítima, de 19 anos, esposa de Jonas, também estava com o grupo e não foi assassinada a pedido do marido, que disse que ela estava grávida.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia, Jonas iria para Juína, a 737 km de Cuiabá, e pegou carona com a família.

Eles foram abordados por um grupo de criminosos e algemados. As vítimas foram levadas para uma estrada, em direção ao município e executadas.

Após o crime, os suspeitos incendiaram um dos veículos e o fogo atingiu um dos corpos, os demais foram encontrados com ferimentos.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.