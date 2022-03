Falsa biomédica que aprendia cirurgias pela internet é presa por deformar pacientes

Um caso de falso exercício da profissão virou caso de polícia em Manaus (AM). A Polícia Civil do estado cumpriu, na última quinta-feira (10), mandado de prisão contra Hozana Carneiro Ximenes, denunciada por dez mulheres que relataram ter ficado deformadas após se submeterem a procedimentos estéticos feitos por ela. As informações são do portal O Globo.

A acusada tem 35 anos e é formada em matemática, mas vinha atuando como biomédica sem formação comprovada. Segundo informações obtidas pela polícia, Hozana assistia a tutoriais na internet antes de realizar os procedimentos nos pacientes. Era por eles que se guiava para fazer as intervenções estéticas.

As sessões foram realizadas em diferentes clínicas da cidade por onde ela havia passado. De acordo com o delegado que acompanha o caso, Hozana já havia passado por vários estabelecimentos. Sempre que ocorria algum problema em um deles ela era demitida, mas, logo em seguida buscava outra clínica para trabalhar.

Ao todo, 10 pessoas submetidas a procedimentos com a acusada procuraram a polícia para denunciá-la. Algumas vítimas chegaram a ser internadas em Unidades de Terapia Intensiva por conta de problemas cardíacos; outras relataram terem ficado deformadas e sofrido com a falta de prestação de socorro.

Os clientes eram atraídos pelo baixo valor dos serviços oferecidos pela falsa biomédica. Procedimentos que em valores de mercado custariam R$ 15 mil eram oferecidos por ela a R$ 3 mil.

Hozana tinha mandado de prisão expedido desde o dia 3 de fevereiro, mas só foi presa esta semana, ao ser encontrada na casa da mãe, no bairro Novo Israel, zona norte da capital amazonense. Ela responderá pelos crimes de estelionato, lesão corporal grave e falsificação de documento público.

À polícia, ela alegou que era formada em Biomedicina por uma faculdade particular da capital, mas, ao entrar em contato com a instituição de ensino, os policiais foram informados que Hozana nunca havia passado por lá.