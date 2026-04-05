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Falhas nos dados bancários levam Receita Federal a reter mais de 17 mil restituições; veja a solução

Inconsistências nas informações impedem depósitos de cerca de R$ 265,6 milhões; contribuintes devem corrigir dados para receber nos próximos lotes

Jéssica Nascimento
fonte

Logotipo da Receita Federal em celular. (Foto: Julio Ricco | Shutterstock))

O Fisco emitiu um alerta para contribuintes que aguardavam o pagamento das restituições do último lote, liberado em 20 de março, mas não receberam os valores. De acordo com a Receita Federal, 17.744 restituições não puderam ser depositadas, principalmente devido a inconsistências nas informações bancárias fornecidas nas declarações do Imposto de Renda. O total que deixou de ser pago soma cerca de R$ 265,6 milhões.

Os valores só serão liberados após a correção dos dados informados. A Receita informou que tanto pessoas físicas quanto jurídicas foram notificadas por meio da Caixa Postal disponível no portal e-CAC ou no aplicativo oficial do órgão, com instruções para regularizar a situação. O órgão também reforça que mensagens enviadas por outros canais — especialmente aquelas com links, pedidos de pagamento ou solicitação de dados pessoais — podem ser tentativas de fraude.

Depois de corrigidas as pendências, o sistema permitirá uma nova tentativa de pagamento nos próximos lotes, que são realizados mensalmente.

Como acessar a Caixa Postal

O contribuinte pode acessar a Caixa Postal pelo Centro Virtual de Atendimento (e-CAC). Para isso, basta entrar no portal, fazer login com a conta gov.br e, no menu de serviços, selecionar a opção “Caixa Postal”, localizada na área de comunicação.

Também é possível consultar as mensagens pelo aplicativo oficial da Receita Federal em dispositivos móveis. Após o login com a conta gov.br, o usuário deve acessar a área de mensagens para verificar eventuais comunicados.

A Receita Federal recomenda acompanhar a Caixa Postal com frequência, pois esse canal é utilizado para informar sobre pendências, restituições não pagas, necessidade de atualização cadastral e outras situações que exigem ação do contribuinte.

 

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