Fábrica de sorvetes pode ser multada em mais de R$ 13 milhões após barata ser encontrada em picolé

A fábrica de sorvetes Doce Verão, localizada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, pode receber uma multa superior a R$ 13 milhões após ser fechada por irregularidades sanitárias. A interdição ocorreu depois que a imagem de uma barata dentro de um picolé viralizou nas redes sociais, levando à fiscalização do Procon e da Secretaria de Defesa do Consumidor.

Segundo o Procon, a fábrica foi autuada e terá 15 dias para apresentar defesa. Após esse período, as justificativas serão analisadas junto às infrações identificadas na vistoria. Caso sejam confirmadas as irregularidades, a empresa poderá ser penalizada com uma multa que pode ultrapassar R$ 13 milhões.

Durante a inspeção, os fiscais identificaram graves problemas sanitários e estruturais, incluindo:

Mofo nas paredes e no teto;

Ralos inadequados e sem proteção;

Ausência de telas contra pragas;

Rachaduras na estrutura;

Falta de licença sanitária e do certificado do Corpo de Bombeiros.

A fábrica permanecerá fechada até que todas as exigências legais sejam cumpridas e as condições sanitárias adequadas sejam comprovadas. Até o momento, os responsáveis pela Doce Verão não se pronunciaram sobre o caso.