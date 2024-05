Explosão de lancha deixa seis feridos em Cabo Frio, RJ; cinco vítimas são da mesma família

Uma lancha explodiu na manhã dessa sexta-feira, 10, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O acidente deixou seis pessoas feridas, entre elas o piloto da embarcação e três crianças com idade entre quatro e nove anos. As vítimas, com exceção do condutor, são da mesma família e moram em Montes Claros, Minas Gerais. Todos foram encaminhados ao Hospital São José Operário.

A explosão aconteceu entre o Canal do Itajuru e a Ilha do Japonês. Integrantes da Guarda Marítima estavam em treinamento com a Polícia Militar e a Marinha no local quando a lancha pegou fogo, por volta das 11h07. Bombeiros dos quartéis do município do acidente e de São Pedro da Aldeia foram acionados às 11h15.

As vítimas são o piloto de 30 anos, um homem de 34 anos, uma mulher de 29 anos, dois meninos de quatro e oito anos e uma menina de nove anos. O piloto permaneceu no Hospital São José Operário, enquanto a mulher e a criança de oito anos foram encaminhadas ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O homem e as crianças de quatro e nove anos foram transferidos ao Hospital Regional de Araruama.

Entre as seis vítimas, cinco eram da mesma família (Reprodução / Polícia Militar Ambiental)

“Todos ficaram feridos, queimaduras de terceiro grau. As crianças ficaram bem queimadas, a mãe se machucou bastante, as pessoas ficaram bem machucadas”, falou o inspetor da Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio Ricardo Medina. O órgão afirma que havia cheiro de gasolina na embarcação.

De acordo com a Prefeitura de Cabo Frio, todos foram levados em estado grave ao centro cirúrgico do Hospital São José Operário. O dono da lancha foi localizado e levado à Capitania dos Portos para prestar depoimento, conforme André Magalhães, secretário de Segurança do município. A investigação do caso está sob comando da Capitania dos Portos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)